Алена Водонаева разводится, на развод подал муж

Семья телеведущей и бывшей скандальной участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой и бизнесмена Алексея Малакеева распадется в ближайшее время.

Водонаева никогда не делится о своей личной жизни, но слухи о ее разводе с мужем обсуждают ее знакомые. На развод подал муж Алены.

Алёна и Алексей поженились в 2009 году. На их свадьбе были только самые родные и близкие люди. Через год у них родился сын Богдан. С кем останется ребенок после развода, не сообщается.