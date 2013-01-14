Экстравагантное фото певицы Земфиры поразило блогосферу

Певица Земфира снялась полуобнаженной и смело разместила фотографию в социальной сети. Поклонники рок-исполнительницы забили тревогу. Земфира страшно худа.

Напомним, несколько лет назад Земфира похудела до неузнаваемости. Ее поклонники были встревожены — болезнь, наркотики? Но певица опровергла все слухи и утверждала, что худеет из-за огромного количества работы. Сейчас Земфира готовится к гастрольному туру. Все подумали, что певица перегружена работой.

Но оказывается, Рамазанова поставила в свой блог старую фотографию из глянцевого журнала. Снимку уже около шести лет. Видимо, Земфира решила таким образом привлечь к себе внимание.