Волочкова назвала отдых на Мальдивах в компании Баскова лучшим в своей жизни

Балерина Анастасия Волочкова, вернувшаяся в Москву, назвала отдых в январе 2013г. на Мальдивах в компании певца Николая Баскова лучшим в своей жизни и разместила очередное фото в Твиттере.

АН ранее сообщали, что Мальдивские острова и Баскова Волочкова покинула с горечью.









"Это был самый яркий отдых в моей жизни..", - подписала Анастасия фото. За небольшое время, проведенное вместе, Басков и Волочкова успели сделать и разместить в Интернете несколько откровенных снимков, чем оправдали ожидания поклонников.