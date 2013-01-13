Рудковская возмущена, что журналисты пишут о ее суррогатном материнстве

Яна Рудковская, родившая сына неделю назад, возмущена слухами о суррогатном материнстве, которые распространяются некоторыми СМИ, напоминаем, что Рудковскую с сыном из роддома в Санкт-Петербурге забрал молодой отец Евгений Плющенко несколько дней назад.

"Какие бессовестные журналисты,опять написали про суррогатное материнство из-за того что я села на диету,почитайте проф литературу,ну что же за грязь то,как не стыдно у людей такое радостное событие,а Вы во всем видите подвох,придумываете мне прицепные животы!Хочется пожелать Вам пройти диспанцеризацию,а еще быть добрее,стыдно такое писать!", - пишет возмущенная Яна Рудковская.