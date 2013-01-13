Звезды российского шоубизнеса очень любят выкладывать свои фото в Интернет,лидером "обнаженки" можно назвать Волочкову, в очередной раз раздевшуюся на Мальдивах, а вот сама себя чаще других "снимает" Ксения Бородина.

Бородина уже выкладывала снимки себя, любимой, сделанные и в ванной, и везде, где есть зеркало.Теперь настала очередь фото, сделанного в лифте.

"Меня попросили одеться в стиле Chanel", - подписала фотографию Ксения Бородина, эксперты считают, что девушке стоило использовать красную помаду,в тон лака для ногтей, чтобы не создавать траурную атмосферу снимка.