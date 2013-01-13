Волочкова с горечью покинула Баскова (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова с горечью покинула Николая Баскова, о чем сама сообщила в Твиттере, правда, речь идет не о расставании, а о разлуке - Волочкова покинула Мальдивские острова, а Басков остался отдыхать.

Волочкова уже назвала отдых на Мальдивах 2013 года - самым ярким в ее жизни. "Это был самый яркий отдых в моей жизни..", - так подписала балерина фото.









В аэропорт Волочкову, собравшуюся в Москву, проводил Басков, составивший балерине компанию на отдыхе и опубликовавший ряд откровенных фото.

"Спасибо тебе,что проводил.. Для меня это так значимо..Покидать тебя-горечь..Спасибо за чудо!", - пишет Волочкова в Твиттере.









В самолете Волочкова встретила Анну Семенович и очень обрадовалась ее компании.









"Встретились в самолете с Анюсей!!! Полет будет весел!!", - так подписала Волочкова это фото.