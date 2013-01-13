Волочкова и Басков чудят на Мальдивах (ФОТО)

В Интернет попала очередная порция фотографий балерины Анастасии Волочковой на Мальдивах. Настя в объятиях певца Николая Баскова. О романе двух звезд периодически появляются слухи в Интернете.

Известно, что Волочкова предпочитает проводить зимние каникулы на Мальдивах. Вот и сейчас она запечатлена в океане загорелая, счастливая, в объятиях самого голосистого блондина России. Что скажет Анастасия в Москве?

Настя считает, что у нее шикарная фигура. При любой возможности она демонстрирует части своего прекрасного тела. Грудь Волочковой не впервые попадает в объектив. А на последних фото к ней еще прильнул Басков.

Эпопея — Анастасия Волочкова на Мальдивах — началась еще в 2010 году. Фото того периода взорвали Интернет.









Фото с сайта myjane.ru