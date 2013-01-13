В Интернет попало фото молодой мамы Яны Рудковской с коляской. Для Сашеньки Яна с супругом Евгением Плющенко подготовили очень яркий и красивый первый "автомобиль".

И Рудковская смотрится с коляской. Согласитесь, материнство украшает каждую женщину. Еще будучи в роддоме, Яна показала приданое малыша — крошечные кофточки и шапочки.

Первое время родители с Сашей поживут в Санкт-Петербурге, а потом Евгений с Яной и сыном переедут в Москву.

Плющенко сейчас тренируется в Северной столице, готовится к очередному первенству.

Помогать Яне и Жене с малышом обещали их мамы.

Яну Рудковскую с новорожденным сыном Сашей выписали из роддома в четверг, 11 января. Домой их вез сам Плющенко.

Напомним, Александр Евгеньевич Плющенко появился на свет 6 января.