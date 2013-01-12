Бритни Спирс передумала и не выйдет замуж за Джейсона Трэвика

Бритни Спирс, видимо, полностью сосредоточилась на карьере певицы: Спирс сообщила, что расторгает помолвку, а из СМИ США стало известно, что Бритни ведет переговоры о долгосрочном контракте на выступления в Лас-Вегасе, где выступают только признанные мэтры мировой музыки.

Спирс ранее дважды была замужем, от второго мужа поп-дива родила двоих детей.