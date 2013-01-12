На Мальдивах полуголая Волочкова страстно целуется с Басковым (ФОТО)

Полуголая балерина Анастасия Волочкова, традиционно в первые новогодние дни отдыхающая на Мальдивских островах, попала в объективы вездесущих папарации во время страстных поцелуев с Николаем Басковым.

В Твиттере Волочкова публикует фото с отдыха, так, в частности, последний снимок подписан так: "Неужели завтра я покину этот край светлый и теплый?".









Однако, в этот раз, самые пикантные снимки Волочковой в объятиях Баскова опубликованы не ею самой, а рядом СМИ.