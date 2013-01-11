Фото беременной Жанны Фриске в Майами появились в Интернете (ФОТО)

Фотографии беременной певицы Жанны Фриске взорвали Интернет. Только появилась информация, что одна из самых сексуальных российских артисток приехала в Майами отдыхать перед родами, как ее удалось сфотографировать американским папарацци.

Вместе с Жанной, которая на шестом месяце беременности, на курорте в США находится ее любимый мужчина Дмитрий Шепелев. Фриске уже нет смысла скрывать свое «интересное» положение. Она выглядит прекрасно даже немного поправившись. Глядя на фото, верится, что будущая мама в ожидании первенца находится в отличном расположении духа.









Фото с сайта УзнайВсё