Фото беременной Жанны Фриске в Майами появились в Интернете (ФОТО)
11 января 2013, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
Фотографии беременной певицы Жанны Фриске взорвали Интернет. Только появилась информация, что одна из самых сексуальных российских артисток приехала в Майами отдыхать перед родами, как ее удалось сфотографировать американским папарацци.
Вместе с Жанной, которая на шестом месяце беременности, на курорте в США находится ее любимый мужчина Дмитрий Шепелев. Фриске уже нет смысла скрывать свое «интересное» положение. Она выглядит прекрасно даже немного поправившись. Глядя на фото, верится, что будущая мама в ожидании первенца находится в отличном расположении духа.
Фото с сайта УзнайВсё