Вячеслав Малафеев показал свои фото со свадьбы с Екатериной Комяковой (ФОТО)

Вратарь петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев предложил своим поклонникам посмотреть его фотографии со свадьбы с Екатериной Комяковой.



Свадьбу известный футболист Вячеслав Малафеев и участница дуэта DJ Dolls Катя Комякова сыграли 11 декабря 2012 года. После свадьбы с детьми Вячеслава молодожены отправились в свадебное путешествие на экзотические острова.

Вероятно фотографы Анатолий Битюков и Павел Степанов подготовили фотоальбом, и Малафеев разместил снимки на своем официальном сайте.