Громкий скандал о кровосмесительной связи в знаменитой семье Кински стал достоянием общественности, 60-летняя дочь актера Клауса Кински, ныне покойного, обвинила отца в ее совращении в пятилетнем возрасте.

Пола - старшая дочь покойной немецкой кинозвезды Клауса Кински (настоящее имя - Николаус Карл Гюнтер Накшиньский), Кинси - отец актрисы Настасьи Кински и актёра Николая Кински.

В скандальном интервью журналу Stern Пола Кински заявила, что больше не может мириться с репутацией великого киноактера отца, поэтому решила нарушить молчание, касательно его отношений с ней.

Кински известен как лучший исполнитель психопатических ролей.

Пола Кински, в частности, рассказала, что "Самое ужасное - он однажды мне сказал, что это совершенно естественно и что отцы во всем мире делают это со своими дочерьми".

Связь Клауса Кински и его дочери Полы продолжалась 14 лет, примерно до 19-летнего возраста девушки.