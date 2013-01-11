Джастина Бибера ждут в суде по иску его бывшего сотрудника

Очередной скандал разгорается в мире американского шоу-бизнеса, бывший охранник канадского певца, кумира подростков Джастина Бибера некий Моше Бенабу обратился с иском в суд на бывшего работодателя.

Истец, как пишут западные таблоиды, утверждает, что Бибер избивал его и недоплатил положенную зарплату.

Цена иска - 420 тыс. долларов США - именно столько, согласно иску, задолжал Бибер охраннику за сверхурочные.

Сторона ответчика, как пишут СМИ США, уже назвала иск абсурдным.