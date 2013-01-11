Певица Жанна Фриске в компании Дмитрия Шепелева улетела в США, в планах счастливой пары - отдых от зимней сумеречной Москвы в солнечном и жарком Майами, именно в аэропорту Майами влюбленных заметили папарацци.

Жанна Фриске, по слухам, ожидает появления первенца, на новогодних съемках артистка уже не могла скрыть свое "интересное положение", однако от самой певицы журналистам пока не удалось получить ни одного комментария, относительно будущих родов.