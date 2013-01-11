Выписка Яны Рудковской из роддома прошла без излишней помпы

Яну Рудковскую с новорожденным сыном Сашей выписали из роддома в четверг, 10 января. Супруг продюсера, счастливый отец Евгений Плющенко лично, не доверив водителю, на автомобиле "Мерседес" отвез семейство домой.

Питерские журналисты узнали подробности: выписка состоялась без излишей помпы. Ни шариков, ни лимузинов замечено не было.

Ходили слухи, что супруга знаменитого фигуриста будет рожать не в России.

Но, как оказалось, Плющенко хотел, чтобы сын появился на свет в Санкт-Петербурге. Рудковская рожала под чужой фамилией в Центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова.

Фигурист забрал свою жену и новорожденного из родильного отделения сразу после тренировки, сообщает heat.ru.

Мальчика вынесли в белом конверте.

Напомним, Александр Евгеньевич Плющенко появился на свет 6 января.