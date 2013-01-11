Анастасия Волочкова предпочитает шампанское вино к завтраку

Балерина Анастасия Волочкова на отдыхе предпочитает шампанское на завтрак, Волочкова проводит время на Мальдивских островах вдали от московской суеты и напряженного рабочего графика, поэтому может позволить себе расслабиться.

Волочкова уже разместила в своем Твиттере ряд новых фото, сегодня она порадовала поклонников еще одним снимком.









"Шампанское за завтраком могу позволить себе только на отдыхе... Это кайф", - так подписала балерина это фото.