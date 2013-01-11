В семье Элтона Джона родился второй ребенок

В семье британского музыканта Элтона Джона появился второй ребенок. Второго сына сэру Элтону Джону и его партнеру Джону Фернишу родила суррогатная мать. Эта женщина - жительница Калифорнии - родила паре первого сына.

О том, что у 65-летнего знаменитого музыканта и 50-летнего известного режиссера появится второй сын, стало известно минувшей осенью.

Элтон Джон и его супруг Дэвид Ферниш впервые стали родителями в 2011 году. Музыкант как-то сказал, что у Закари должна быть сестра или брат. По его признанию, он сожалеет о том, что решился на это лишь на седьмом десятке, пишут американские СМИ. Пока Элтон Джон и его партнер Дэвид Ферниш отказываются комментировать известие о втором ребенке.