Волочкова делится с поклонниками в Твиттере праздничным настроением (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова, отдыхающая на Мальдивских островах, делится с многочисленными поклонниками в Твиттере праздничным настроением, публикуя в Интернете свои новые фотографии.









"Райские каникулы!!", - так подписала этот снимок Волочкова, под второй фотографией стоит подпись: "Это праздник!!!!" (орфография автора сохранена - ред.).









Накануне Анастасия Волочкова любовалась скатами и цветочками.