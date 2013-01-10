Волочкова делится с поклонниками в Твиттере праздничным настроением (ФОТО)
10 января 2013, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
Балерина Анастасия Волочкова, отдыхающая на Мальдивских островах, делится с многочисленными поклонниками в Твиттере праздничным настроением, публикуя в Интернете свои новые фотографии.
"Райские каникулы!!", - так подписала этот снимок Волочкова, под второй фотографией стоит подпись: "Это праздник!!!!" (орфография автора сохранена - ред.).
Накануне Анастасия Волочкова любовалась скатами и цветочками.