Мария Миронова и Алексей Макаров прожили вместе год и развелись

Актеры Мария Миронова и Алексей Макаров развелись. Новый год они уже встречали не вместе. Слухи о том, что Мария и Алексей поженились еще в ноябре 2011 года появились недавно. И вот прессе стало известно, что очередной брак актрисы распался. На этот раз из-за ревности супруга.

Оказывается, Макаров волновался и переживал, когда Марии приходилось по сценарию сниматься в откровенных сценах.

Например, как говорят очевидцы, на съемках фильма «Три мушкетера» реагировал Макаров не просто эмоционально, а очень бурно. В этой ленте героини Маши по сценарию было несколько любовных линий - с королем (его играет Филипп Янковский) и с герцогом Бекингемом (Константин Лавроненко).

Свое расставание ни Мария Миронова, ни Алексей Макаров не комментируют, пишет «Экспресс-газета».

Напомним, у Алексея Макарова до Мироновой было два брака: с журналисткой Марией Сперанской и с актрисой Ольгой Силаенковой. Его возлюбленными были актрисы Екатерина Семенова и Анастасия Макеева. С актрисой Викторией Богатыревой полтора года назад у них родилась дочь Варвара.