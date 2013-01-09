Волочкова на Мальдивах радуется цветочкам и морским скатам (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова, проводящая эти дни на Мальдивских островах, радуется морским скатам и цветочкам, не забывая своевременно выкладывать в Твиттере к радости поклонников фотографии и того, и другого.

"Скат ко мне пришел скат... Мальдивцы сбежались на его защиту..Вот бы у нас к людям так относились..", - подписала это фото Волочкова.

"Я так радуюсь на Мальдивах!!! Цветочки!!!", - такая подпись украшает это фото.