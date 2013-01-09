Старший сын Марии Шукшиной после Нового года сбежал из дома

После Нового года из дома актрисы Марии Шукшиной сбежал ее старший, 14-летний сын Макар, и почему-то к ее бывшему мужу, Борису Вешнякову. Как рассказал он сам, мать знала, где находится ребенок.

Макар родился в браке Марии с бизнесменом Алексеем Касаткиным. Похоже, в семье Шукшиных на новогодние праздники что-то случилось. Известно, что старший сын Марии Шукшиной не является примерным ребенком. Как рассказал Вешняков, его несколько раз доставляли в полицию.

У Вешнякова и Шукшиной есть общие дети, которых они воспитывают совместно. Два мальчика-близнеца Фока и Фома родились в 2005 году.