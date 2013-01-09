Солистка группы "Чи-ли" Ирина Забияка родила сына 7 января. 30-летняя Забияка стала мамой впервые.

Малыш появился на свет в одной из столичных клиник. Вес новорожденного 3900 г и рост 54 см.

Об отце ребенка Ирина предпочитает молчать. Она пока не показывает никаких фото ребенка. Обещает сделать это, как только малыш подрастет. Но Забияка отметила, что ее сынок - "симпатяга".

Буквально накануне Нового года солистку "Чи-ли" видели в магазине, где она выбирала красивые детские одежки.

В первые дни января мамой стала и продюсер Яна Рудковская. Она рассказала, что сын Саша похож на мужа - знаменитого фигуриста Евгения Плющенко.