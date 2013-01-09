Лиза Боярская увезла маленького сына из страны очень далеко

Актриса Лиза Боярская не побоялась взять с собой маленького сына Андрея в отпуск на далекие экзотические острова. Первенцу Лизы Боярской и Максима Матвеева еще только девять месяцев.

Родители малыша часто уезжают на съемки и гастроли, и с Анрюшей занимаются мама Лизы супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан и родные. Елизавета и Максим решили собрать вместе близких людей - устроили настоящий новогодний сюрприз: они купили тур на экзотические острова для всей семьи. По признанию Лизы, "это так здорово, когда рядом с тобой самые дорогие люди". Боярская считает, что после продолжительной работы пассивный отдых — это самое лучшее. Никуда не нужно бежать — только загорать, плавать и наслаждаться общением с близкими людьми, пишет "7 Дней".

Маленького сыночка супруги в такое далекое путешествие взяли с собой впервые. Но малыш уже был за границей. В сентябре Лиза вместе с театром была на гастролях в Париже, и к ней на несколько дней прилетал Максим с Андреем.