Как русская элита отметила Рождество на карибском острове Сен-Бартс (ФОТО)

Проводить зимние каникулы нынче в Куршевеле уже не модно. Русская элита рванула в этом году туда, где тепло, солнце, белый песочек и теплая морская вода. Олигарх Роман Абрамович в компании известных россиян замечен на карибском острове Сен-Бартс.

Западным папарации удалось запечатлеть загорающими на белом песочке самого Абрамовича, тележурналиста Владимира Познера, дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну с супругом Валентином Юмашевым, Ольгу Слуцкер.

На Карибах любят отдыхать и звезды Голливуда. Как пишет "Экспресс-газета", ранее там были запечатлены Джордж Лукас, Деми Мур, Бейонс, Сальма Хайек, а на днях - Наоми Уоттс, Ченнинг Татум, музыканты Пол Маккартни и Джон Бон Джови.









Фото: Splash/All Over Press