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Антон Гусев не доверяет их с Женей Феофилактовой новорожденного сына теще

7 января 2013, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Антон Гусев не доверяет их с Женей Феофилактовой новорожденного сына теще

Многим молодым родителям в первое время после рождения детей помогают родственники или няни. Но участник "Дома-2" Антон Гусев своего первенца сына Даниэля не доверяет никому. Даже маме своей супруги Жени.

Теща Гусева считает, что ее дочери будет тяжело. Мама Евгении Феофилактовой хотела приехать еще когда Женя дохаживала последние дни беременности. Но Антон решил, что "тяжелая артиллерия" им не нужна. Да и сама звезда реалити-шоу "Дом-2" попросила свою мать отложить приезд до тех пор, пока они не обоснуются с мужем и малышом в особняке на Рублевке.

А Антон Гусев даже в соцсети признался, что не до конца доверяет теще и опасается оставлять ее одну с крошечным внуком. Но молодые родители думают, что все-таки придется поручить теще присмотр за Даниэлем, когда они будут принимать участие в каких-то мероприятиях.

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