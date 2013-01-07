Звезда журнала для мужчин "Плэйбой" и телесериала "Спасателей Малибу" Памэла Андерсон во время выступления на программе "Dancing On Ice" так часто одергивала маленькое платье, оголяющее ее грудь, что выбыла из списка участников шоу.

Пэм с грустью извинилась за конфуз перед партнером по танцам на льду Мэттом Эверсом: "Это грустно... Но мне было и весело, по крайней мере я теперь умею кататься на коньках. Мне жаль, прости, Мэтт, что моя грудь так рвалась на волю".