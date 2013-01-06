Ксения Собчак встретила на отдыхе в Красной поляне члена ЕР (ФОТО)

Ксения Собчак отдыхает в первые дни Нового года от столичной суеты в Красной поляне, где встретила члена Единой России, ведущая разместила фотоснимки встреченного в Твиттере и добавила к ним пояснительные записи.









"О,встретила тут на отдыхе члена единой России...", - подписала Ксения Собчак это фото.

"Он организовал несанкционированное шествие:)", - со свойственным ей чувством юмора подписала Собчак второе фото.