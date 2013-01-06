Волочкова в очередной раз ужинает в платье от Roberto Cavalli (ФОТО)
6 января 2013, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]
6 января 2013, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]
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В Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым
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В День ВМФ РФ Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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