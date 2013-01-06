Руслан Проскуров или, как его ещё называют, Рассел, один из самых ярких и запоминающихся участников телешоу «Дом-2», угодил в США за решетку. Андрей Чуев рассказал, что случилось с Русланом в США.

Оказывается, Проскурова в Соединённых Штатах задержали полицейские за то, что он был за рулём в нетрезвом состоянии. Пьяный Рассел еще и попытался скрыться, чем только ухудшил свое положение, пишут СМИ.

В случае, если вдруг подобное повторится, то бывшего участника «Дома-2» могут оштрафовать на 5000 долларов или посадить в тюрьму сроком от двух суток до полугода.