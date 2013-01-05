Гражданин РФ Жерар Депардье может поселиться в Беловежской пуще

Французский актер Жерар Депардье, который получил российское гражданство, может без визы посещать Белоруссию, сообщили в департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних дел республики.

Кроме того, теперь, как гражданин России, Депардье имеет право избрать местом жительства Беларусь, передает "Взгляд". И, если поступит обращение, актеру будет оформлен в установленном порядке вид на жительство.



"АН" писали, что только треть французов шокирована ситуацией с Депардье. А накануне Брижит Бардо пригрозила властям Франции, что тоже попросит гражданство РФ.

Напомним, в четверг стало известно, что президент Владимир Путин предоставил российское гражданство Жерару Депардье, который в знак протеста против налогообложения состоятельных людей в своей стране сначала переехал в Бельгию, а затем отказался от французского паспорта.