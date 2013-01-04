Супермодель Наоми Кэмпбелл в Париже стала жертвой грабителей

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала жертвой грабителей, на икону стиля и подругу российского бизнесмена Владислава Доронина, как пишут СМИ Франции, напали, когда она пыталась остановить такси.

Об ограблении Наоми Кэмпбелл западные СМИ узнали только сейчас, хотя оно произошло около недели назад, перед Новым годом.

Грабителей, по данным СМИ, было двое, один толкнул Кэмпбелл, а второй вырвал ее сумочку, в итоге Наоми упала и при падении повредила связки ноги. Некоторые СМИ пишут, что из-за травмы, полученной при ограблении, Кэмпбелл пропустила новогоднюю вечеринку Романа Абрамовича.

Что именно стало добычей грабителей - не разглашается.