Михаил Терехин из «Дома-2» не работает, но денег на подарки Ксении хватает

Михаил Терехин из «Дома-2» не работает, но денег на дорогие подарки ведущей реалити-шоу Ксении Бородиной - его возлюбленной - хватает. После Нового года Ксюша похвалилась кольцом, которое ей подарил любимый мужчина.

Поклонницы скандального телепроекта «Дом-2» пустились активно обсуждать колечко Бородиной. Терехин, когда узнал об этом, не смог промолчать, в очередной раз оскорбил фанаток. Бывший сотрудник МВД заявил, что у них из толстых попок пошла желчь. Михаил обозвал поклонниц «Дома-2» тупицами, сообщает 7d.org.ua. Он похвастался, что еще пару лет может не работать, денег у него хватит.

Напомним, Ксения Бородина выложила фото колечка в Сети. Ее поклонницы подумали, что она скоро выйдет замуж.