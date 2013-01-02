С кем встретила Новый год Ксения Собчак
2 января 2013, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая, редактор журнала, участница оппозиции Ксения Собчак встретила Новый год с актером театра и кино Константином Хабенским, о чем и написала в своем блоге в Твиттере.
"Встретила новый год с Константином Хабенским. Чувствую себя героиней иронии судьбы:) лиза боярская где то рядом?:)", - написала Ксения. И получила ответы: "Ксюша, вам сейчас завидуют миллионы женщин страны))с новым годом вас!)" и "у Лизы теперь свой Хабенский ;)". "Заканчиваю новый год в 8 13. Прошлый новый год был самым несчастливым.и адским по встрече. Этот-полон Счастья и новых эмоций. Надеюсь...", - написала Ксения Собчак 31 декабря. (орфография сохранена).