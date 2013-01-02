Певица Валерия очень внимательно следит за своей фигурой. Артистка не раз рассказывала, как питается, чтобы нигде не появились жировые отложения, как много лет занимается йогой.

Спортом Валерия старается заниматься даже на гастролях. И ежедневно она контролирует свой вес. Понятно, что чемоданы она в поездках тягает не сама. Но была очень рада новогоднему подарку — облегченным компактным напольным весам.

И Валерия сразу похвалилась приятным креативным подарком в Твиттере. В личном микроблоге певица призналась: «Была очень рaда этому новогоднему пoдарку. Теперь большие с сoбой возить не буду, очень удoбно. Какое счастье, что oни маленькие».