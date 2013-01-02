Яна Рудковская отметила день рождения только с мужем

Яна Рудковская, которая со дня на день станет мамой, в среду, 2 января, отметила день рождения только с мужем - фигуристом Евгением Плющенко. Муж подарил Яне очень красивое кольцо.

"Подарок от любимого!Кольцо о котором можно только мечтать!)", - написала в своем блоге в Твиттере продюсер и выложила фото. На пальчике Яны колечко с большим камнем изумрудного цвета.

2 января поздравления с днем рождения получает и мама Рудковской: "Спасибо всем за поздравления!)сегодня еще день рождения у моей мамы!".

Новый год Рудковская отметила с любимым мужем около телевизора. Своими впечатлениями новогодних программ продюсер также поделилась в Интернете: "Сразу после поздравления президента в "новогодней ночи на 1-ом "выступление Димы и лучших ребятишек из академии Stars "Невозможное-возможное"!".

Некоторые СМИ перед Новым годом написали, что Рудковская уже лежит в клинике на сохранении. Но Яна все опровергла.