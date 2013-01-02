Агния Дитковските перед Новым годом стала Чадовой

Актриса Агния Дитковските стала Чадовой накануне самого Нового года. Они поженились с актером Алексеем Чадовым в 2012 году, в конце лета.

Будучи невестой, девушка решила, что возьмет фамилию мужа. Свадьбу сыграли несколько месяцев назад. А новые документы Агния получила только перед праздником — раньше не успевала поменять была загружена съёмками. Теперь по паспорту актриса — Агния Чадова.

Перед Новым годом Агния Дитковските получила новые документы, в которых у нее стоит фамилия мужа. Актриса вышла замуж за Алексея Чадова в конце прошлого лета. Агния сразу решила, что возьмет фамилию супруга. Но поменять паспорт смогла лишь зимой, до этого было много съемок.

Молодоженов в ближайшее время ожидают и другие перемены, пишет «7 Дней».

Супруг Агнии Алексей подыскивает для пока еще маленькой семьи новый просторный загородный дом. Они мечтают встречать в своем доме многочисленных детей.