Питт и Джоли тайно поженились на Рождество на Карибах

Звезды Голливуда Бред Питт и Анджелина Джоли успели официально пожениться в конце 2012 года, на Рождество. Возлюбленные, у которых шестеро детей, проводили отпуск с ними на Карибах.

Среди родных были замечены его многочисленные родственники: мать, сестра и брат вместе со своими семьями.

СМИ писали, что актерская пара наняла для детей 12 нянек, по две на каждого ребенка.

Оказывается, в эти рождественские дни, в обстановке строжайшей секретности и состоялось официальное бракосочетание Бреда Питта и Анджелины Джоли. Каникулы семейство проводило на вилле известного дизайнера Донны Каран, пишет "Московский комсомолец".

Дети актеров давно просили их устроить свадьбу, ведь пара вместе уже 7 лет.

Питт и Джоли объявили о помолвке в апреле 2012 года.