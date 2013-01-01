"Дом-2": Дарья Пынзарь показала новогодний подарок мужа (ФОТО)

Новогодний подарок, полученный от мужа, показала поклонникам Дарья Пынзарь, участница "Дома-2" с 2007 года, едва получив подарок - стильную шубку - Даша примерила ее, сделала снимок и выложила его в Интернет.

На фото Даша Пынзарь запечатлила себя в объятиях заботливого мужа Сергея.