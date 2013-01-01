Кристал Хефнер опубликовала фото подвенечного платья (ФОТО)

Свадьба владельца журнала "Плэйбой" Хью Хефнера и его невесты модели Кристал Харрис состоялась 31-го декабря, хотя СМИ и знали о предстоящей церемонии, бракосочетание прошло в самом узком кругу близких Хефнера и Харрис.

Поздно вечером 31-го декабря Хью Хефнер поздравил всех с Новым годом от своего имени и имени Кристал Хефнер. Молодая во всех смыслах жена - Кристал моложе Хью на 60 лет - опубликовала в Твиттере фото своего, без сомнения, элегантного и новогоднего свадебного наряда.

"Зеркало отражает мое бледно-розовое платье "Русалки"", - так подписала снимок жена Хью Хефнера.









Фото из блога Кристал Хефнер.

Напомним, что ранее помолвка Хефнера и Харрис была сорвана - невеста убежала от жениха за несколько дней до свадьбы.