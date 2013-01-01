12 нянек присматривают за детьми Питта и Джоли во время новогоднего отдыха

12 нянек присматривают за шестью детьми Брэда Питта и Анджелины Джоли во время новогодних праздников, которые супруги проводят на одном из островов в Карибском море, пишут западные СМИ.

Звездная семья отдыхает в компании родственников Брэда, его матери, братп с сестрой с их супругами и их дети.

Семья Питт-Джоли отдыхает в доме дизайнера Донны Каран.

Питт и Джоли воспитывают шестерых детей, которые, несмотря на то, что брак между родителями еще не зарегистрирован, носят фамилию Питт-Джоли.