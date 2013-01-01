Звезда американских телешоу Ким Кардашьян скоро станет мамой, Кардашьян беременна от рэпера Канье Уэста, о чем сообщил сам музыкант во время своего концерта, Уэст после выступления подтвердил эту новость в обычной форме.

Новость мгновенно "облетела" Атлантик-сити, где выступил Уэст, сообщивший ее в форме рэпа.

Ким Кардашьян пока не комментировала информацию о своей беременности, однако ее две сестры в восторге, что у них родился племенница или племянник.

Ким Кардашьян ранее была замужем за баскетболистом Крисом Хамфрисом, брак продлился чуть больше двух месяцев, роман светской дивы с Уэстом длится с марта.