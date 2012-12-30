Певица Рианна переодевалась у окна, когда ее голой сфотографировали папарацци

В Интернет "просочились" снимки певицы Рианны, вездесущие папарации умудрились "снять" популярную персону, переодевающейся у окна номера отеля абсолютно голой, снимки сделаны во время отдыха Рианны на Барбадосе.

Фото голой Рианны можно посмотреть здесь.