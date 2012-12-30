Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова нарушила свое обещание
30 декабря 2012, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]
Ведущая скандального реалити-шоу Ольга Бузова не сдержала своего обещания. Оля как-то обронила, что все свое свободное время она готова тратить только на любимого мужа - футболиста Дмитрия Тарасова. А на Интернет, на соцсети, на общение с блогерами, у нет ни одной минутки.
А когда муж-футболист в отъезде, Бузова хотела писать ему, но только не в блоге. И вот проходит время. Ольга Бузова появилась в одной из социальных сетей, не только зарегистрировалась, но и общается. Забыла про обещание?
Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов поженились минувшим летом.