Почему Лариса Гузеева носит такую одежду

Одна из красивейших актрис и оригинальная телеведущая Лариса Гузеева рассказала, почему она одевается именно так - носит одежду свободного покроя.

Гузеева в одном из последних интервью призналась что не переносит "сложных" платьев со множеством застежек, ремешков. Актриса исполнила роли в нескольких исторических фильмах и по сюжету приходилось носить платья с тугими корсетами. В результате у нее появилась фобия, причем давно, еще в молодости. Напомним, многим россиянам Лариса Гузеева с необычайно красивыми глазами полюбилась по роли Ларисы в "Жестоком романсе" Эльдара Рязанова.



Лариса Гузеева сейчас предпочитает блузки-распашонки, платья-разлетайки, мягкий трикотаж, пишут "Тайны звезд". Она считает, что одежда должна быть не сексуальной, а комфортной.

Но как-то сама Гузеева сказала, что в жизни одежду, в которой она "сватает" в передаче "Давай поженимся" не носит.

На фото не Лариса Гузеева. Модель демонстрирует платье из новой коллекции дизайнера Александры Серовой.