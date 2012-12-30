Ксения Бородина срочно ищет платье на Новый год

Несчастье приключилось у ведущей скандального проекта "Дом-2" Ксении Бородиной. У девушки нет праздничного платья. Позаботилась Ксюша о свежем наряде заранее. Многие сейчас практикуют заказывать вещи в Интернете.

Бородина именно так и поступила. Но нарушила планы Ксении доставка платья. Об этом она пожаловались в своем блоге: "Новый год , а я без платья осталась, спасибо почта России оно уже недели как 2 в Москве,из NY пришло быстро, а вот по России матушке сложно. И че делать то?!!! Где платья вы брали?!!!!".

Пострадала и телеведущая Анфиса Чехова. Она, как и ее коллега, пожаловалась, что не может получить новогоднее платье.