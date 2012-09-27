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//Слухи, скандалы, сплетни

Lady Gaga заявила, что гордится своим телом

27 сентября 2012, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта
фото с сайта

Поп-звезда Lady Gaga опубликовала в своем блоге на ресурсе LittleMonsters.com свои фотографии в нижнем белье, демонстрирующие ее нынешнюю форму тела, сообщает издание The Daily Mail.

В последнее время певица получила много критических отзывов по поводу внезапно располневшей фигуры. В блоге она написала своим критикам, что гордится своим телом в любом весе. Для доказательства она выложила на сайт свои откровенные снимки, которые, по ее мнению, демонстрируют, что она стройнее, чем ее видели на сцене на прошлой неделе.

Lady Gaga рассказала, что долгие годы боролась с расстройствами пищевого поведения, а с 15 лет она страдала булимией и анорексией. И сейчас она не намерена рисковать своим здоровьем из-за критики недоброжелателей, она заявила: "Моему парню я нравлюсь фигуристой".

Поп-звезда также обратилась со словами благодарности к своим поклонникам, которые помогают ей контролировать свой вес: "Моя нездоровая худоба и полнота терзали меня с детства, и никакая помощь не могла исцелить мою боль по этому поводу. А вам это удалось".

Певица пишет в блоге: "Когда я нормально питаюсь и не очень беспокоюсь о своей внешности, я счастлива, счастливее, чем когда-либо была. Я горжусь собой, какой бы размер одежды ни носила".

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