Comedy Woman: У Екатерины Варнавы роман с Дмитрием Хрусталёвым?

Одна из самых ярких участниц телешоу Comedy Woman Екатерина Варнава встречается с коллегой по проекту Дмитрием Хрусталевым, о том, что Варнава проводит с Хрусталевым свободное время, пишут Интернет-СМИ.

Журналистам удалось сделать несколько фотографий Варнавы и ее друга, пара ходит вместе в магазины и ведет себя, как супруги. Хрусталев встречает Катю из салонов красоты и старается везде сопровождать.

Комментировать свой роман с Хрусталевым Варнава отказывается.