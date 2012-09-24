На днях "золотой голос России" Николай Басков устроил истерику в одном из ресторанов Москвы на встрече со звездой телеканала НТВ Светой Курицыной, всем известной как "Света из Иваново". Девушка брала у Николая интервью для своей программы "Луч света".

У Николая было очень хорошее, даже можно сказать, игривое настроение. Он с удовольствием отвечал на вопросы Светы, шутил, осыпал ведущую комплиментами, рассказывая о себе. И тут он напрямую предложил девушке провести с ним ночь, на что она ответила отказом.

После этого настроение у звездного певца явно испортилось. Николай обратил внимание на соседний столик, где сидели несколько мужчин и сделал им замечание, что они ведут себя слишком уж шумно. Но парни ответили усмешками и вдруг Николая понесло - он стал кричать и бить посуду, короче - устроил некрасивую истерику, сообщает издание "7 Дней".