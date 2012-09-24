"Дом-2": Участница телепроекта Ольга Гажиенко узнает пол своего первенца

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Гажиенко на третьем месяце беременности, накануне будущие родители - Ольга и Илья Гажиенко сообщили поклонникам, что в понедельник едут на процедуру УЗИ, где узнают пол ребенка.

«Завтра ответственный день, мы едем на узи и если получится узнаем пол нашего ребеночка. Мы сильно переживаем», - написали супруги Гажиенко в интернете.